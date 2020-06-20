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20 Haz 2020 - 08:50- Spor G: 20 Haz 2020 - 10:35

Okan Buruk: “Kazanarak devam etmek istiyoruz”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından, “Kazanarak devam etmek istiyoruz” dedi.
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Karşılaşma sonrası düzenlenen düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Maçın zor olacağını biliyorduk. Ankaragücü’nün ikinci yarıdaki hem oyun olarak hem kadro olarak ilk yarının çok daha üstünde olduğunu biliyorduk.

Maçın başında erkenden gol yememiz onları canlı tuttu. Baksı da kurdular. İkinci gol şansını da buldular. Bunun yanında biz de çok fazla pozisyona girdik. Maçın içine daha erken girebilirdik. İkinci yarıda oyuncularımdan gerçek oyunlarını ortaya koymalarını istedim. Zor bir durumda olan Ankaragücü ile oynamak çok zordu. Mustafa hocayı, ekibini ve oyuncuları performanslarından dolayı tebrik etmek istiyorum.

Bu maçlar çok zor maçlar. Biz ilk galibiyetimizi bu statta Gençlerbirliği’ne karşı almıştık. Yine burada 1-0’dan 2-1’e çevirerek dönüyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Galatasaray maçına hazırlanacağız. Elimde kazanmaya ve şampiyon olmaya inan bir oyuncu grubu var. Futbol bu. Rakibiniz sizden daha iyi işler yapıp öne geçebilir ama ben ve oyuncularım şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Çok kritik maça çıkacağız. Şunu hep söyledim; Başakşehir-Galatasaray ve Galatasaray-Trabzonspor maçı ilk 4’teki takımların durumlarını bu maçlar belirleyecek. Kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

20 Haz 2020 - 08:50 İHA Ankara- Spor

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