Haberler Ankara Haberler Ankara
20 Haz 2020 - 09:32- Belediyeler G: 20 Haz 2020 - 09:51

Yenimahalle'nin dört bir yanında hummalı çalışma!

Yenimahalle Belediyesi, ülkeyi etkisi alan Koronavirüs salgını sonrasında normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların dinlenmek için tercih ettiği parklara ve yeşil alanlara detaylı bakım çalışması yapıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yenimahalle Belediyesi, ülkeyi etkisi alan Koronavirüs salgını sonrasında normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların dinlenmek için tercih ettiği parklara ve yeşil alanlara detaylı bakım çalışması yapıyor.

Yenimahalle’nin dört bir yanında hummalı bir çalışma başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin temiz ve yeşil bir ortamda dinlenerek keyifle vakit geçirmesini amaçlayarak tüm parklarda çimlendirme ve bakım işlemleri gerçekleştiriyor.

460 parkta çim biçme ve sulama çalışması

İlçe genelinde parklarda bakım çalışmasını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi 190 kişilik ekiple, Batıkent, Şentepe bölgesi, Yenimahalle merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Demetevler’de bulunan parklarda çim biçme ve sulama çalışmasının yanında boş alanlar ve ağaçlandırma alanlarında yabani ot biçimi işlemini gerçekleştiriyor.

Yenimahalle’ye vatandaşların rahat nefes alması amacıyla kazandırılan 460 parkın tümünde 3’üncü kez çim biçme çalışması yapan belediye ekipleri bunun yanında yaz mevsiminin ilk günlerinden bu döneme kadar begonya, petunya, Çin karanfili, sardunya gibi farklı türlerdeki 500 bin’e yakın çiçeği toprakla buluşturdu.

Yaşar “Parklarda sosyal mesafe kuralına uyalım”

İlçe sakinlerinin temiz ve düzenli parklarda vakit geçirmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahallelilerin rahat edeceği ve huzur bulacağı parkların bakım işlemlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Ekiplerimiz çim biçme, çiçek dikme gibi çalışmaların yanında ilçemizde ki tüm yeşil alan ve parkların bakımını gerçekleştiriyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına uyması ve maske takarak dışarı çıkması büyük önem ifade ediyor. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymalıyız” şeklinde konuştu. 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden LGS öncesi maske desteği mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden LGS öncesi maske desteği
Çankaya’da koronavirüse karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor mask
Çankaya’da koronavirüse karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor
İhale tamamlandı! Yeni Ulus Meydanı projesine adım adım mask
İhale tamamlandı! Yeni Ulus Meydanı projesine adım adım
Keçiören Belediyesi'nden bir ilk daha... Semt pazarlarına klima sistemi kuruldu! mask
Keçiören Belediyesi'nden bir ilk daha... Semt pazarlarına klima sistemi kuruldu!
Ankara Büyükşehir LGS öncesi okullarda temizlik seferberliği başlattı mask
Ankara Büyükşehir LGS öncesi okullarda temizlik seferberliği başlattı
Türkiye'de ilk! E-dersane'yle gençler sınava hazır! mask
Türkiye'de ilk! E-dersane'yle gençler sınava hazır!
Sincan Belediyesi okulları dezenfekte ederek sınava girecek öğrenciler için hazırladı mask
Sincan Belediyesi okulları dezenfekte ederek sınava girecek öğrenciler için hazırladı
Keçiören Belediyesi LGS öncesinde 81 okulda 3 bin 321 dersliği dezenfekte etti mask
Keçiören Belediyesi LGS öncesinde 81 okulda 3 bin 321 dersliği dezenfekte etti
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor! mask
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor!
Çankaya' ya ikinci yüzme havuzu! Eylül'de hizmete açılıyor! mask
Çankaya' ya ikinci yüzme havuzu! Eylül'de hizmete açılıyor!

20 Haz 2020 - 09:32 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İhale tamamlandı! Yeni Ulus Meydanı projesine adım adım mask
İhale tamamlandı! Yeni Ulus Meydanı projesine adım adım
Vatandaşlar bu parkta huzur bulacak! Huzur Parkı yenilendi! mask
Vatandaşlar bu parkta huzur bulacak! Huzur Parkı yenilendi!
Yenimahalle'nin dört bir yanında hummalı çalışma! mask
Yenimahalle'nin dört bir yanında hummalı çalışma!
Ankara Büyükşehir LGS öncesi okullarda temizlik seferberliği başlattı mask
Ankara Büyükşehir LGS öncesi okullarda temizlik seferberliği başlattı
Türkiye'de ilk! E-dersane'yle gençler sınava hazır! mask
Türkiye'de ilk! E-dersane'yle gençler sınava hazır!
Sincan Belediyesi okulları dezenfekte ederek sınava girecek öğrenciler için hazırladı mask
Sincan Belediyesi okulları dezenfekte ederek sınava girecek öğrenciler için hazırladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
Covıd-19 dişleri de vuruyor! mask
Covıd-19 dişleri de vuruyor!
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor! mask
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor!
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı mask
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet... mask
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?

GALERİ

Oğlu sınavda olan baba dayanamadı... Ağaçta ter döktü! - Video Haber mask
Oğlu sınavda olan baba dayanamadı... Ağaçta ter döktü! - Video Haber
Tekirdağ'da korkunç kaza! Taklalar atan otomobildeki 4 genç... - Video Haber mask
Tekirdağ'da korkunç kaza! Taklalar atan otomobildeki 4 genç... - Video Haber
Bakan Akar’dan Şırnak valisine ziyaret - Video Haber mask
Bakan Akar’dan Şırnak valisine ziyaret - Video Haber
ABD’de göstericiler bir heykeli daha yıktı! Trump polise tepki gösterdi! - Video Haber mask
ABD’de göstericiler bir heykeli daha yıktı! Trump polise tepki gösterdi! - Video Haber
56 ilde FETÖ operasyonu... 81 kişi tutuklandı! Birçoğu itirafçı oldu - Video Haber mask
56 ilde FETÖ operasyonu... 81 kişi tutuklandı! Birçoğu itirafçı oldu - Video Haber
LGS’de ilk oturum bitti... Sosyal mesafe unutuldu! - Video Haber mask
LGS’de ilk oturum bitti... Sosyal mesafe unutuldu! - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL