Yenimahalle'nin dört bir yanında hummalı çalışma!

Yenimahalle Belediyesi, ülkeyi etkisi alan Koronavirüs salgını sonrasında normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların dinlenmek için tercih ettiği parklara ve yeşil alanlara detaylı bakım çalışması yapıyor.
Yenimahalle’nin dört bir yanında hummalı bir çalışma başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin temiz ve yeşil bir ortamda dinlenerek keyifle vakit geçirmesini amaçlayarak tüm parklarda çimlendirme ve bakım işlemleri gerçekleştiriyor.
460 parkta çim biçme ve sulama çalışması
İlçe genelinde parklarda bakım çalışmasını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi 190 kişilik ekiple, Batıkent, Şentepe bölgesi, Yenimahalle merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Demetevler’de bulunan parklarda çim biçme ve sulama çalışmasının yanında boş alanlar ve ağaçlandırma alanlarında yabani ot biçimi işlemini gerçekleştiriyor.
Yenimahalle’ye vatandaşların rahat nefes alması amacıyla kazandırılan 460 parkın tümünde 3’üncü kez çim biçme çalışması yapan belediye ekipleri bunun yanında yaz mevsiminin ilk günlerinden bu döneme kadar begonya, petunya, Çin karanfili, sardunya gibi farklı türlerdeki 500 bin’e yakın çiçeği toprakla buluşturdu.
Yaşar “Parklarda sosyal mesafe kuralına uyalım”
İlçe sakinlerinin temiz ve düzenli parklarda vakit geçirmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahallelilerin rahat edeceği ve huzur bulacağı parkların bakım işlemlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Ekiplerimiz çim biçme, çiçek dikme gibi çalışmaların yanında ilçemizde ki tüm yeşil alan ve parkların bakımını gerçekleştiriyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına uyması ve maske takarak dışarı çıkması büyük önem ifade ediyor. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymalıyız” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.