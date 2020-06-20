Vatandaşlar bu parkta huzur bulacak! Huzur Parkı yenilendi!

Mamak Belediyesi ilçe genelindeki park ve yeşil alanlara yenilerini eklemeye devam ederken eski, yıpranmış parkları daha modern ve işlevsel hale getirmek için yenileme çalışmalarına da devam ediyor. Sürekli artan bir grafik ile devam eden yeşil alan, yeni park yapımı ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra eskimiş ve kullanım ömrünü tamamlamış parklarda da revize çalışmalarını sürdüren belediye, son olarak Peyami Sefa mahallesinde bulunan Huzur Parkı’nda revize çalışması gerçekleştirerek, parkın banklarından yürüyüş yollarına kadar her detayını yeniledi, vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği bir hale getirdi.

Yeşil Mamak

İhtiyaç duyulan mahallelerde park yapım çalışmaları ve mevcut parklarda da yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın en iyi koşullarda mutlu ve huzurlu bir şekilde bu parklardaki oyun alanları ve yeşil alanlardan yararlanabilmesi için gayret ediyoruz. Çocuklarımızı, günümüzdeki dijital ortamdan uzaklaştırmak, açık ve temiz havada vakit geçirmelerini sağlamak, sosyalleştiği ve birlik ve beraberliği öğrendikleri sosyal alanlar oluşturmak bizlerin temel görevleri arasındadır. Daha yeşil bir Mamak hedefiyle ilçemizin genelinde güvenli ve eğlenceli oyun grupları planladığımız park alanlarındaki yenileme ve bakım çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Köse, pandemi süreci dolayısıyla parkların tedbir maksatlı bir süre daha yoğun kullanılmayacağını belirterek, normal hayata dönüldüğünde Mamak parklarının yeniden çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl olacağını söyledi. 1700 metrekarelik alana sahip parkta kamelyalar, gölgelikler ve banklar boyandı, zemine mozaik kaplama yapılarak, duvarlara sıva ve boya yapıldı. Parktaki yürüyüş yolları ve oyun grupları da yenilendi.