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20 Haz 2020 - 09:52- Belediyeler G: 20 Haz 2020 - 10:02

Keçiören Belediyesi'nden bir ilk daha... Semt pazarlarına klima sistemi kuruldu!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki semt pazarlarına kurulan klima sistemiyle vatandaşlara yazın serin, kışın ise sıcak bir ortamda alışveriş yapma imkânı sunacaklarını belirtti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki semt pazarlarına kurulan klima sistemiyle vatandaşlara yazın serin, kışın ise sıcak bir ortamda alışveriş yapma imkânı sunacaklarını belirtti. Semt pazarlarındaki bu hizmetin Türkiye’de bir ilk olduğunu da belirten Altınok, “İlk belediye başkanı seçildiğimiz 1994 yılından günümüze kadar ortaya koyduğumuz en önemli belediyecilik hizmetlerinden biri de semt pazarlarımızda hayata geçirdiğimiz huzur, güven, düzen ve konfordur” dedi.

BELEDİYE ÖZ KAYNAKLARIYLA VATANDAŞA VE ESNAFA HİZMET

Keçiören Belediyesi öz kaynaklarıyla semt pazarlarında yapımına başlanan klima sistemi montaj çalışmalarına; Keçiörenlilerin daha ferah, konforlu ve modern koşullarda alışveriş yapmaları için hız kazandırıldı. Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla birçok semt pazarına kurulması beklenen klima sistemi Türkiye’de bir ilk olarak da dikkat çekiyor.

“TİCARETİMİZLE GÖNÜLLER ALIP, GÖNÜLLER YAPMALIYIZ”

Keçiören’de ahlaklı, temiz ve dürüst ticareti teşvik etmek için semt pazarlarında ve diğer ticarethanelerde denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hz. Ömer’in, ‘Fırat kenarında bir kurt bir koyun yerse korkarım ki kıyamet gününde onun bile hesabı Ömer`den sorulur’ sözlerine atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Belediye başkanlarının görevi vatandaşın hakkını ve hukukunu korumaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘Aldatan bizden değildir’ buyurmuştur. Ticaretimizi; saygıyla, sevgiyle, insanca, kırmadan, gönüller alıp, gönüller yaparak ifa etmeliyiz. Hakkı, hukuku koruma işi lafta kalmamalı, gereği yapılmalı. Biz hakkı koruduk, pazarlar inşa ettik, Türkiye’de birçok belediye pazarlarımızı örnek aldı. Güler yüz sâdaka-i cariyedir. Pazarcılarımız işlerini saygıyla ve güler yüzle yaparlarsa bedavadan sevap kazanırlar. Temiz mal satılırsa helal olsun denir, kötü mal satılırsa haram olsun. Haram olsun denirse de esnafımızın kazancından bereket kalkar.”
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20 Haz 2020 - 09:52 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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