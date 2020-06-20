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20 Haz 2020 - 10:14- Magazin G: 20 Haz 2020 - 10:20

Bodrum’da karakolluk olan Ahmet Tatlıses’ten ilk açıklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde karakola giderek ifade veren İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.
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Önceki gün akşam saatlerinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade veren Ahmet Tatlıses, Bitez’de bulunan Tatlıses Çiğköfte’de objektiflere takıldı. İbrahim Tatlıses’in Bodrum’daki bir arsasını satacak oğlu Ahmet Tatlıses ile arsayı alacak kişiler arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Ahmet Tatlıses’in arsayı alacak kişilerle tartıştığı için hakkında şikayetçi olunduğu ve bu nedenle emniyete giderek ifade verdiği ortaya çıktı.

İHA muhabirinin "Emniyette neden ifade verdiniz?" sorusu üzerine Ahmet Tatlıses , “Olur böyle şeyler. Bodrum’da tatildeyiz” dedi. Tatlıses, arsa anlaşmazlığı sorusuna ise, “Vardı öyle bir şeyler. Ama sulh oluyor" şeklinde cevap verdi.

İLK AÇIKLAMA KAFALARI KARIŞTIRDI

İbrahim Tatlıses, olay günü sosyal medya hesabından,“İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da bizde rahatlasak ama yakınım biliyorum tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çokta seviyorum be arkadaş, neden” açıklamasını yapmıştı. Tatlıses’in açıklamasından kısa bir süre sonra Ahmet Tatlıses’in Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade vermesi kafaları karıştırmıştı. İbrahim Tatlıses’in büyük oğlu Ahmet Tatlıses hakkında şikayetçi olduğu iddia edilmişti.

İddiaların ardından İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan oğlu Ahmet Tatlıses ile olan fotoğrafını paylaşarak, köstebeğin oğlu olmadığını açıkladı. İbrahim Tatlıses açıklamasında, “Dün Twitter’dan paylaştığım bir yazımın bugün çok yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu üzülerek gördüm. Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses’e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Olaylar zamanlama açısından tamamen bir tesadüften ibarettir. Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır, olamaz da! Ahmet’im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir. Oğlum da, ben de her zaman birbirimizin yanında ’dağ’ gibi durmuşuzdur, ölene kadar durmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

20 Haz 2020 - 10:14 İHA Muğla- Magazin

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