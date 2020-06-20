Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2020 günü il genelinde 2 ayrı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları ve çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 26 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 4 Türk vatandaşı, 18 Irak, 2 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.
20 Haz 2020 - 10:54- Asayiş Güncelleme: 20 Haz 2020 - 11:08
Başkentte terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 24 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2020 günü il genelinde 2 ayrı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 24 zanlı yakalandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.