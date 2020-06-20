Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hainler kaçacak delik arıyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi" denildi.
20 Haz 2020 - 12:48- Asayiş
MSB: "Kahraman komandolarımız yeni hedefleri ele geçirdi"
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.