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20 Haz 2020 - 12:48- Asayiş

MSB: "Kahraman komandolarımız yeni hedefleri ele geçirdi"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hainler kaçacak delik arıyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi" denildi.

(İHA)

20 Haz 2020 - 12:48 İHA Ankara- Asayiş

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