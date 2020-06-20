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20 Haz 2020 - 13:10- Eğitim G: 20 Haz 2020 - 13:36

LGS sınavı sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. İkinci oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum saat 12.50’de tamamlandı.
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Öğrenciler toplam 155 dakika ter döktü. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluştu ve süresi 80 dakika oldu. Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, alanlarından sorular geldi. İlk oturum saat 09.30’da başlayıp 10.45’te bitti. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular çözüldü ve saat 11.30’da başlayıp 12.50’de sınav tamamlandı.

Sınavın sona ermesinin ardından tüm öğrencilerin aynı anda sınava girdikleri binadan çıkmasına izin verilmedi. Öğrenciler zaman aralıklarıyla, sosyal mesafe korunarak sınav salonu ve binadan ayrıldı. Öğrenciler bu yıl sınava öğrenim gördükleri okullarda girdi. Geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken Bakanlık, bu sene okul sayısını 18 bin 139’a, salon sayısını 59 bin 568’den 111 bin 918’e çıkardı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya imkan verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi’den itibaren dağıtılacak. Sınav sonuçları ise, 16 Temmuz’da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak.

20 Haz 2020 - 13:10 İHA Ankara- Eğitim

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