Bakan Kasapoğlu’ndan Yılmaz Vural’a ‘Geçmiş Olsun’ Telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs ( Covid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’un Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında korona virüs tespit edilmesinin ardından Yılmaz Vural ile telefonda görüştü.
Yılmaz Vural’dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kendisine ve testi pozitif çıkan futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.