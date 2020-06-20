Haberler Ankara Haberler Ankara
20 Haz 2020 - 14:05- Eğitim G: 20 Haz 2020 - 14:12

Bakan Selçuk: “Sınav, huzur ve güvenle tamamlandı”

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda gerçekleştirilen merkezi sınav sona erdi.
mask

Küresel korona virüs salgını nedeniyle bu yıl öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm toplumun sağlığını korumak için önceki sınavlardan farklı önlemler hayata geçirildi. Sınav tarihinden salon sayısına, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar her konu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak ve titizlikle incelenerek ele alındı, sınav günü uyulacak kurallar belirlendi. Geçen yıl LGS’de 3 bin 873 binada 59 bin 568 salon kullanıma sunulmuştu. Bu yıl sosyal mesafeyi koruyabilmek için 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda sınav gerçekleştirildi. Salon sayısındaki artışa paralel olarak sınavda görev alan öğretmenlerin sayısı da arttı. 2019 LGS’de 148 bin 946 öğretmen görev alırken, bu yıl 353 bin 158 öğretmen görev aldı. Diğer sınavlardan farklı olarak 17 bin 990 rehber öğretmen de sınav alanlarında öğrencilerin yanında oldu. İki oturum arasındaki 45 dakikalık arada rehber öğretmenler, velilerin öğrencilerle arasındaki iletişimi sağladı. Ayrıca evde veya hastanede eğitim hizmeti alan tüm öğrenciler ile süregelen hastalığı, zihinsel yetersizliği, bedensel yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, ruhsal ve duygusal bozukluğu, işitme yetersizliği veya görme yetersizliği olan öğrencilere de sınav tedbir hizmeti uygulandı. Bu öğrencilerden evde veya hastanede eğitim hizmeti almaya devam edenler ile doktor raporu ile evde veya hastanede sınav hizmeti alması önerilenlere evde/hastanede sınav tedbiri uygulandı.

“HUZUR VE GÜVENLE TAMAMLANDI”

Sınavın huzur ve güvenle tamamlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Okul binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli, çözümcü ve bizimle iş birliği içerisinde olduğunu hissettiren tüm velilerimize de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza ve Sağlık Bakanlığımıza, sürecin koordinasyonunu başından itibaren başarılı bir şekilde yürüten Bakan Yardımcım Mahmut Özer’e, sürece büyük emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, sürecin zorluğu nedeniyle aylardır destek veren ve sahada yer alan Bakanlığımızın tüm bürokratlarına, çalışma arkadaşlarıma, 81 ilde süreci başarılı ile yöneten tüm il müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca sokağa çıkmayarak çocuklarımız için evde kalan tüm vatandaşlarımıza ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür ederim” dedi.

Sınav kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabilecek. Sonuçlar ise 16 Temmuz’da açıklanacak.
# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
LGS sınavı yarın yapılacak! Bunlara dikkat! - Video Haber mask
LGS sınavı yarın yapılacak! Bunlara dikkat! - Video Haber
Uzmanlar Uyarıyor! YKS Adayları Krizi Fırsata Çevirebilir mask
Uzmanlar Uyarıyor! YKS Adayları Krizi Fırsata Çevirebilir
Nesibe Aydın Okulları Bursluluk Sınavı mask
Nesibe Aydın Okulları Bursluluk Sınavı
ATO İş İnsanlarına “Eğitim” Programlarına Başlıyor mask
ATO İş İnsanlarına “Eğitim” Programlarına Başlıyor
​YKS başvuruları başladı mask
​YKS başvuruları başladı
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı mask
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı
Millî Eğitim Bakanlığı “İyi Dersler Şoför Amca” Projesini destekliyor mask
Millî Eğitim Bakanlığı “İyi Dersler Şoför Amca” Projesini destekliyor
Eğitim Liderleri Antalya'da Buluştu mask
Eğitim Liderleri Antalya'da Buluştu
Velilere karne değerlendirmesi için öneriler! mask
Velilere karne değerlendirmesi için öneriler!
Kötü karne yoktur, yanlış öğrenme stratejisi vardır mask
Kötü karne yoktur, yanlış öğrenme stratejisi vardır

20 Haz 2020 - 14:05 İHA Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı mask
Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı
Öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabilecekler mask
Öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabilecekler
LGS'ye 4 Gün Kala Tüyolar mask
LGS'ye 4 Gün Kala Tüyolar
ÖSYM sınava giriş belgelerini erişime açtı mask
ÖSYM sınava giriş belgelerini erişime açtı
İlk merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı mask
İlk merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı
MEB’den karne açıklaması! Basılı karne verilmeyecek - Ankara mask
MEB’den karne açıklaması! Basılı karne verilmeyecek - Ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor! mask
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor!
Covıd-19 dişleri de vuruyor! mask
Covıd-19 dişleri de vuruyor!
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı mask
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet... mask
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?

GALERİ

Flaş Gelişme! 2 sokak karantinaya alındı! - Video Haber mask
Flaş Gelişme! 2 sokak karantinaya alındı! - Video Haber
El Bab’da PKK saldırısı: 1 ölü - Video Haber mask
El Bab’da PKK saldırısı: 1 ölü - Video Haber
Öleceğini zannedip kendi kanıyla 'Kurtuldum' yazan Nurtaç Canan olayında flaş gelişme! mask
Öleceğini zannedip kendi kanıyla 'Kurtuldum' yazan Nurtaç Canan olayında flaş gelişme!
Oğlu sınavda olan baba dayanamadı... Ağaçta ter döktü! - Video Haber mask
Oğlu sınavda olan baba dayanamadı... Ağaçta ter döktü! - Video Haber
Tekirdağ'da korkunç kaza! Taklalar atan otomobildeki 4 genç... - Video Haber mask
Tekirdağ'da korkunç kaza! Taklalar atan otomobildeki 4 genç... - Video Haber
Bakan Akar’dan Şırnak valisine ziyaret - Video Haber mask
Bakan Akar’dan Şırnak valisine ziyaret - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL