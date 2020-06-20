Akhisarspor’da 12 kişinin test sonucu pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da Altay maçı öncesinde gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre tam 12 kişide test sonuçları pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan isimler arasında Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın olduğu da öğrenildi. Yapılan testlere göre Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın yanı sıra teknik ekipten 2 isim, 2 futbolcu ve 7 kulüp personelinin test sonuçları pozitif olarak açıklandı. Çıkan sonuçlar doğrultusunda 2. bir test yapılacağı ve ayrıca antikor testi de gerçekleştirileceği ifade edildi.