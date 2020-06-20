TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da Altay maçı öncesinde gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre tam 12 kişide test sonuçları pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan isimler arasında Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın olduğu da öğrenildi. Yapılan testlere göre Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın yanı sıra teknik ekipten 2 isim, 2 futbolcu ve 7 kulüp personelinin test sonuçları pozitif olarak açıklandı. Çıkan sonuçlar doğrultusunda 2. bir test yapılacağı ve ayrıca antikor testi de gerçekleştirileceği ifade edildi.
20 Haz 2020 - 14:10- Spor Güncelleme: 20 Haz 2020 - 14:26
Akhisarspor’da 12 kişinin test sonucu pozitif
Akhisarspor’da gerçekleşen Covid-19 testinde tam 12 kişide pozitif sonuç ortaya çıktı. Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.