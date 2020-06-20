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20 Haz 2020 - 14:30- Eğitim G: 20 Haz 2020 - 15:45

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayınlandı
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LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayınlandı

20 Haz 2020 - 14:30 İHA Ankara- Eğitim

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