Haberler Ankara Haberler Ankara
20 Haz 2020 - 15:36- Siyaset G: 20 Haz 2020 - 15:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında enerjiye ilişkin toplantı

Kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin yapılmakta olan çalışmalar kapsamında enerji alanındaki sorunlar ile bu kapsamda mevzuattaki eksik ve noksanların konu edildiği değerlendirme toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlık ettiği toplantı, video konferans yönetimiyle yapıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin yapılmakta olan çalışmalar kapsamında enerji alanındaki sorunlar ile bu kapsamda mevzuattaki eksik ve noksanların konu edildiği değerlendirme toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlık ettiği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra üst düzey geniş katılımlı video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen toplantıda; Madencilikte idari sürecin sadeleştirilerek ruhsat alım sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar ile lisanssız elektrik üretimi ile tüketicilerin kendi ihtiyacını üretmesi, böylece üretilen elektriğin tüketilen yere kadar taşınması için gerekli olan yatırım, işletme ihtiyaçları ve kayıpların azaltılmasının amaçlandığı “yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin lisanssız işletilebilmesi”ne yönelik çalışmalar ele alındı.

20 Haz 2020 - 15:36 İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İstanbul Barosu Ankara'ya Sembolik Yürüdü! mask
İstanbul Barosu Ankara'ya Sembolik Yürüdü!
AK Parti Grup Başkanı Bostancı:"AK Parti’nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop" mask
AK Parti Grup Başkanı Bostancı:"AK Parti’nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop"
TBMM Başkanı Şentop, Bahçeli görüşmesi sona erdi mask
TBMM Başkanı Şentop, Bahçeli görüşmesi sona erdi
Bakan Çavuşoğlu: “İrini operasyonu taraflı” mask
Bakan Çavuşoğlu: “İrini operasyonu taraflı”
Meclis Başkanı Şentop, MHP Genel Merkezinde mask
Meclis Başkanı Şentop, MHP Genel Merkezinde
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den MYK sonrası açıklama mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den MYK sonrası açıklama
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor! mask
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor!
Covıd-19 dişleri de vuruyor! mask
Covıd-19 dişleri de vuruyor!
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı mask
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet... mask
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?

GALERİ

Can Dündar’ın eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Video Haber mask
Can Dündar’ın eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Video Haber
İletişim Bakanlığından koronavirüs açıklaması! Virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı... - Video Haber mask
İletişim Bakanlığından koronavirüs açıklaması! Virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı... - Video Haber
Sınavdan çıkan öğrencilere velilerden destek - Video Haber mask
Sınavdan çıkan öğrencilere velilerden destek - Video Haber
Flaş Gelişme! 2 sokak karantinaya alındı! - Video Haber mask
Flaş Gelişme! 2 sokak karantinaya alındı! - Video Haber
El Bab’da PKK saldırısı: 1 ölü - Video Haber mask
El Bab’da PKK saldırısı: 1 ölü - Video Haber
Öleceğini zannedip kendi kanıyla 'Kurtuldum' yazan Nurtaç Canan olayında flaş gelişme! mask
Öleceğini zannedip kendi kanıyla 'Kurtuldum' yazan Nurtaç Canan olayında flaş gelişme!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL