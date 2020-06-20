"Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 927’e yükseldi. Bugün toplam 41 bin 112 test yapılırken, bin 248 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 186 bin 493 oldu. Bugünkü bin 312 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 158 bin 828’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 318, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 781 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır’da 30, Kayseri’de 41, Batman’da 22, Bursa’da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.