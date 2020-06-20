Haberler Ankara Haberler Ankara
20 Haz 2020 - 21:20- Spor

“Oyuncularım bugün gerçekten iyi bir iş başardılar”

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Bursaspor’u 1-0 mağlup eden Keçiörengücü’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, “Oyuncularım bugün gerçekten iyi bir iş başardılar“ dedi.
mask

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Lige verilen uzun bir aradan sonra her takım gibi bizim de oyuna zor konsantre olma konusunda zorluklar yaşayabileceğimizi biliyorduk. Ama maçın geneline baktığımızda, oyuncularımızın gösterdiği performans, özveri, istekleri ve coşkusu bu endişelerimizi giderdi. Matematiksel belki play-off hattının biraz uzağındayız. Makasta kısa. 6 tane maçımız var. Yukarıda takım sayısı çok. Ciddi camialar var. Biz bunu bilerek tekrar lige hazırlanmak istedik. Arkadaşlarımızla oyuncularımızla konuştuk ve ‘Tekrar deneyebiliriz’ dedik. İyi bir bitiriş yapabiliriz diye düşündük. Oyuncularımızda 45 gün içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarımızı, ufak tefek yanılmaların dışında yerine getirdiler. Onlara da teşekkür ederim. Oyuncularım bugün gerçekten iyi bir iş başardılar” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İÇİN PLAY-OFF’A KALMAK ÇOK ZOR”

Pozitif ve olumlu bir futbol ile 3 puan aldıklarını dile getiren Özbalta, “Bugün rakibimizin 1 tane pozisyonunu hatırlıyorum. Bizim yine golden öncede bizim 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. En sonunda golü attık. Sonuçta Bursaspor ile oynuyorsunuz. Arada ekonomik ve camia anlamında farklılıklar var. Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış bir Anadolu takımı. Bu takıma karşı oyuncularım bizi sahada mahcup etmediler. Olağanüstü bir mücadele, pozitif ve olumlu bir oyunla, tek gol 3 puan temiz bir galibiyet oldu. 5 maçımız var. Şu an için hiç bir şey başarmadık. Bizim için play-off’a kalmak çok zor. Ama o zoru kovalayıp deneyeceğiz. Daha fazla başarılı olmak istiyoruz" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

(İHA)

20 Haz 2020 - 21:20 İHA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Kasapoğlu’ndan Yılmaz Vural’a ‘Geçmiş Olsun’ Telefonu mask
Bakan Kasapoğlu’ndan Yılmaz Vural’a ‘Geçmiş Olsun’ Telefonu
Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 2. randevuda mask
Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 2. randevuda
Gemisini kurtaran kaptan: Edin Visca mask
Gemisini kurtaran kaptan: Edin Visca
Okan Buruk: “Kazanarak devam etmek istiyoruz” mask
Okan Buruk: “Kazanarak devam etmek istiyoruz”
Türk Telekom Stadyumu Galatasaray - Gaziantep FK maçına hazır mask
Türk Telekom Stadyumu Galatasaray - Gaziantep FK maçına hazır
Faisal Al Matroushi, Avrupa’nın radarında mask
Faisal Al Matroushi, Avrupa’nın radarında
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor! mask
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor!
Covıd-19 dişleri de vuruyor! mask
Covıd-19 dişleri de vuruyor!
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı mask
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet... mask
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?

GALERİ

Can Dündar’ın eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Video Haber mask
Can Dündar’ın eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Video Haber
İletişim Bakanlığından koronavirüs açıklaması! Virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı... - Video Haber mask
İletişim Bakanlığından koronavirüs açıklaması! Virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı... - Video Haber
Sınavdan çıkan öğrencilere velilerden destek - Video Haber mask
Sınavdan çıkan öğrencilere velilerden destek - Video Haber
Flaş Gelişme! 2 sokak karantinaya alındı! - Video Haber mask
Flaş Gelişme! 2 sokak karantinaya alındı! - Video Haber
El Bab’da PKK saldırısı: 1 ölü - Video Haber mask
El Bab’da PKK saldırısı: 1 ölü - Video Haber
Öleceğini zannedip kendi kanıyla 'Kurtuldum' yazan Nurtaç Canan olayında flaş gelişme! mask
Öleceğini zannedip kendi kanıyla 'Kurtuldum' yazan Nurtaç Canan olayında flaş gelişme!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL