Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.

(İHA)