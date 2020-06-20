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20 Haz 2020 - 23:15- Spor G: 21 Haz 2020 - 00:10

Beşiktaş’ın en gollü maçı!

Süper Lig’in 28. haftasında Denizlispor’a konuk olan ve rakibini 5-1 mağlup ederek puanını 47 yapan Beşiktaş, bu sezonki en gollü galibiyetine imza attı.
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Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Denizlispor’u deplasmanda 5-1 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, bu sezonki en gollü galibiyetine imza attı. Mücadelenin 10. dakikasında Kaptan Burak Yılmaz’ın golüyle öne geçen ve ilk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarının başında ise kalesinde golü gördü. 53. dakikada savunmanın boşluğundan yararlanan Estupinan, orta sahadan kaptığı topla Beşiktaş ceza sahasına girerek takımına eşitliği getiren isim oldu. Bu golün ardından ise Beşiktaş, mücadeleyi rakip sahaya yıkarak üst üste goller bulmayı başardı. 61. dakikada Gökhan Gönül’ün golüyle tekrar öne geçen siyah-beyazlılar, 67. dakikada ise N’Koudou’nun sayısıyla farkı 2’ye yükseltti. Burak Yılmaz’ın savunmanın arkasına attığı güzel pasa gelişine vuran yıldız oyuncu, oldukça şık bir gol atmayı başardı.

LJAJİC SERİYE BAĞLADI

Antalyaspor karşısında Beşiktaş’ın tek golüne imza atan Adem Ljajic, Denizlispor maçını da boş geçmedi. Boşnak yıldız, dakikalar 75’i gösterdiğinde ceza sahası dışından çok sert bir şut göndererek fileleri havalandırmayı başardı. Bu golün hemen ardından 76. dakikada Jeremain Lens’in yerine oyuna dahil olan Diaby, 78. dakikada ise skoru ilan eden isim oldu. Rakip ceza sahasında topla buluşan Diaby, kaleci Tolgahan’ın solundan güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti. Denizlispor’u deplasmanda 5-1 yenerek puanını 47’ye yükselten Beşiktaş, bu sezonki en farklı galibiyetine imza attı.

20 Haz 2020 - 23:15 İHA İstanbul- Spor

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