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21 Haz 2020 - 10:35- Belediyeler G: 21 Haz 2020 - 10:46

‘5 Litre Bitkisel Atık Yağ Getirene Temizlik Seti Hediye’

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bitkisel atık yağların dönüşümü için yürütülen atık yağ toplama çalışmalarının koronavirüs (Kovid-19) günlerinde de aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bitkisel atık yağların dönüşümü için yürütülen atık yağ toplama çalışmalarının koronavirüs (Kovid-19) günlerinde de aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Altınok, “İlçemizdeki işletme ve hanelerimizden topladığımız bitkisel atık yağların kanalizasyonlara karışmaması, doğamızın ve yeraltı sularımızın kirlenmemesi için başlattığımız geri dönüşüm seferberliğinde ‘5 Litre Bitkisel Atık Yağ Getirene Temizlik Seti Hediye’ kampanyamızı başarıyla tamamladık. Yeni bir kampanya için ekiplerimiz çalışmaya başladı. Bu süreçte hane ve işletmelerden atık yağ toplama çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.

ATIK YAĞLAR İŞLETME VE HANELERDEN TOPLANIYOR

Keçiören Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını koronavirüs günlerinde de ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda 2019 yılından bugüne kadar ilçedeki hanelerden 8 ton 320 kilogram atık yağ toplayan ekipler, işletmelerle birlikte toplamda 57 ton 820 kilogram bitkisel atık yağı geri dönüşüme kazanırdı.

660 ADET TEMİZLİK SETİ HEDİYE EDİLDİ

Başkan Turgut Altınok, göreve geldikleri ilk günden itibaren geri dönüşüm için vatandaşa yönelik çeşitli kampanyalar düzenlediklerini, bu kapsamda “5 Litre Bitkisel Atık Yağ Getirene Temizlik Seti Hediye” sloganıyla başlatılan kampanyada 660 vatandaşa hediye verdiklerini ve kampanyayı başarıyla tamamladıklarını belirtti. Geri dönüşüm seferberliğine vatandaşın büyük ilgi gösterdiğini de aktaran Altınok, yeni kampanya çalışmalarına başlanıldığını, bu süreçte ise yine mobil atık getirme merkezleri, atık toplama noktaları,  muhtarlıklar ve okullar aracılığıyla geri dönüşüm sisteminin çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

“21 FARKLI ATIK TOPLAMA NOKTASI KURDUK”

Vatandaşa, atık yağların biriktirilmesi ve toplanması konusunda kolaylık sağlandığını da ifade eden Altınok şunları söyledi:

“Geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızın atıklarını kolaylıkla geri dönüşüm sistemine dahil edebilmeleri için atık toplama noktaları oluşturduk. Spor tesisleri, kültür merkezleri ile KEDEM ve KEÇMEK kurs merkezlerimizden oluşan 21 hizmet birimimiz atık toplama noktası olarak belirlenmiştir. Geri dönüşüm kampanyalarımız atık toplama noktalarımız aracılığıyla yürütülmektedir. Vatandaşlarımız geri dönüşüm çalışmaları ve güncel kampanyalarımız hakkında bilgi almak için “0312 359 10 27” nolu Geri Dönüşüm Danışma Hattımızı arayabilirler.”
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21 Haz 2020 - 10:35 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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