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21 Haz 2020 - 13:03- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sakarya’nın kurtuluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye tebrik mesajı gönderdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye tebrik mesajı gönderdi.

(İlker Turak/İHA)

21 Haz 2020 - 13:03 İHA Ankara- Siyaset

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