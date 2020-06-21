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21 Haz 2020 - 13:45- Spor

Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi

Türk Telekom, Muhammed Baygül’ün sözleşmesini 1 yıl uzattı.
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon yapılanmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk olarak önümüzdeki sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğini duyuran başkent temsilcisi, Başantrenör Burak Gören’in ardından iç transferde de Muhammed Baygül ile anlaştı. Kulüp, Baygül’ün sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Forvet pozisyonunda görev yapan Baygül basketbol hayatına Ankara’da Şekerspor’da başladı. İki yıllık Şekerspor macerasının ardından Arı Koleji’ne geçen Baygül, 2010-2011 sezonunda Galatasaray’la anlaştı. Süper Lig’in birçok takımında forma giyerek önemli başarılara imza atan Baygül, 2019-2020 sezonu başında Türk Telekom’un yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 20 maça çıkan oyuncu, ortalama 23,8 dakika sahada kaldı ve 9,9 sayı ortalaması yakalayarak bu alanda önemli bir istatistiğe imza attı. Baygül ayrıca, maç başı 2,7 asist yaparak 10,5 verimlilik puanının da sahibi oldu.

(İHA)

21 Haz 2020 - 13:45 İHA İstanbul- Spor

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