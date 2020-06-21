Sergen Yalçın mesajı verdi, yönetim harekete geçti

Denizlispor karşısında alınan 5-1’lik galibiyet sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın önümüzdeki sezonun mesajlarını verdi. Maçı altyapıdan yetişen 4 oyuncuyla tamamlayan ve kadroyu gençleştirmek isteyen Yalçın, "Beşiktaş’ta 11 genç oynamaz. Bu takım seneye bütün kupaları almak için sezona başlayacak" diyerek mesajını verdi. Rıdvan ve Ersin’e çok güvenen, Erdoğan ve Kartal’ı da değerlendirmek isteyen Yalçın, önümüzdeki sezon kiralıktan dönecek olan Oğuzhan ve Fatih Aksoy’u da planlarının arasında düşünüyor.
CANER GÖZDEN ÇIKARILDI
Beşiktaş’ta son oynanan Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında yedek kalan Caner Erkin’le yollar ayrılıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun kadrodan ayrılmasında sakınca görmeyen Yalçın, bu bölgede yeni bir transfer istiyor. Sergen Yalçın’ın istediği isim, Alanyaspor forması giyrn N’Sakala. Gökhan Gönül’le anlaşılmasını da isteyen Yalçın, Adem Ljajic için de raporunu önümüzdeki haftalarda sunacak. Savunmadan Vida ve Roco’ya teklifler gelmesi halinde değerlendirilmesini isteyen 47 yaşındaki teknik adam, ayrıca Gökhan Töre için de girişimlerin başlamasından yana. Sergen Yalçın’ın takıma oynattığı coşkulu futboldan çok memnun olan siyah-beyazlı yöneticiler, önümüzdeki sezonun bütçesi doğrultusunda çalışmalara başlayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.