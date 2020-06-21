Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama - tarama faaliyetlerinde, 1 adet RPG-7 silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği, 1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü, infilaklı fitil), 1 adet telsiz, 1 adet dürbün, 2 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildiği ve ele geçirilen malzemelerin bulundukları sığınaklarla birlikte METİ Timleri tarafından imha edildiği belirtildi.
21 Haz 2020 - 17:18- Asayiş
Pençe-Kaplan Operasyonunda teröristlere büyük darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda, PKK’lı teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.