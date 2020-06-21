Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Serdar Aziz kadroda yer almazken, Miha Zajc yedek kulübesine çekildi. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Simon Falette, Luiz Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım’dan kurdu. Orta sahada Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ikilisi yer alırken, hücumun kanatlarında Deniz Türüç ve Garry Rodrigues forma giydi. Sarı-lacivertlilerde forvet arkasında Ferdi Kadıoğlu oynarken, santrforda ise Vedat Muriqi forma giyecek.
21 Haz 2020 - 18:50- Spor
Fenerbahçe’den 2 değişiklik
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına kupadaki Trabzonspor maçına göre 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
LGS sınav yorumları: LGS 2020 soruları nasıldı, zor muydu? İşte Nesibe Aydın Okullarından LGS yorumları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.