Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında direkt kırmızı kart görerek oyundan atılan Ozan Tufan, Ziraat Türkiye Yarı Final 2. maçında Trabzonspor mücadelesinde forma giyememişti. Tufan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası almış daha sonra ceza 1 maça düşürülmüştü. 25 yaşındaki futbolcu Trabzonspor maçında cezasını tamamlayarak Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Kasımpaşa karşısında ilk 11’de şans verildi.
21 Haz 2020 - 18:50- Spor
Ozan Tufan kadroya döndü
Fenerbahçe’de kırmızı kart cezası biten Ozan Tufan, Kasımpaşa karşısında formasına kavuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.