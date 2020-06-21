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21 Haz 2020 - 20:40- Sağlık

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 950 olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 950’e yükseldi. Bugün toplam 40 bin 496 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 187 bin 685 oldu. Bugünkü bin 412 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 160 bin 240’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 327, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 803 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara’da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız” dedi.

(İHA)

21 Haz 2020 - 20:40 İHA Ankara- Sağlık

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