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21 Haz 2020 - 20:50- Spor G: 21 Haz 2020 - 22:27

Fenerbahçe Kasımpaşa’ya 2-0 yenildi

Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele, Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
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MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Thiam’ın pas hatasında topu kapan Rodriguez, ceza alanı içine koşu yapan Ozan’ı düşündü. Ancak kaleci Ramazan doğru zamanlama yaparak araya girdi ve topun sahibi oldu.

22. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vedat Muriqi’nin sol ayağıyla bekletmeden çektiği şut, yandan auta çıktı.

28. dakikada ceza alanına sarkan Hasan Ali’nin sert şutu kaleci Ramazan’dan döndü. Dönen topun tekrar sahibi olan Hasan Ali bu kez pasını Deniz’e çıkardı. Deniz’in sert şutu ise üstten auta çıktı.

30. dakikada Tolga Ciğerci’nin uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Deniz Türüç’ün şutunu, kaleci Ramazan çeldi.

33. dakikada Hadergjonaj’in sağ kanattan açığı ortaya Hajradinovic kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Altay, topu kornere çeldi.

36. dakikada, sol kanttan gelişen Fenerbahçe atağında Rodriguez’in pasında penaltı noktasında topla buluşan Ozan’ın şutu, direkten oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Haddadi’nin pasıyla ceza alanı içinde buluşan Aytaç, önce topu düzeltti. Aytaç’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

55. dakikada gelişen Kasımpaşa kontratağında Hajradinovic pasında ceza alanı içine sarkan Thiam, şık bir çalımla Gustavo’yu ekarte ederek yaptığı vuruşta, topu filelerle buluşturdu. 1-0

73. dakikada Mehmet Ekici’nin kullandığı serbest vuruş, az farkla üstten auta çıktı.

78. dakikada sol çaprazdan ceza alanı içine giren Mehmet Ekici’nin şutunu Ramazan son anda çeldi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

78. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan’ın şutunda Hasan Ali’nin eline çarpan top sonucu hakem Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. Ancak VAR’da pozisyonu izleyen Aydınus, kararı iptal etti.

88. dakikada sağ taraftan Deniz’in içeri çevirdiği topa kale önünde Mevlüt’ün yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Fırat Aydınus, VAR’ın uyarısıyla pozisyonun başlangıcında Zajc’ın topa elle müdahale ettiğini tespit ederek, golü iptal etti.

90+3. dakikada Altay’ın pas hatasında Aytaç topun sahibi oldu. Aytaç’ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan, şık bir aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

90+5. dakikada Vedat Muriqi’nin ceza alanı dışında çektiği sert şutu Ramazan kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Ramazan xxx, Hadergjonaj xxx, Sarlija xxx, Yassine Meriah xxx, Haddaidi xx, Aytaç xxx, Tirpan xxx, Quaresma xx (Yusuf Erdoğan dk. 63 xx), Mame Thiam xxx (Ndongala dk.89 ?), Hajradinovic xx (Pavelka dk. 63 x), Koita x (Gohou dk.77 x)

Yedekler: Fatih, Fernandes, Doğucan, Tarkan Serbest, Anıl Koç, Ndongala, İlhan Depe

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Gustavo xx, Falette xx, Hasan Ali xx, Ozan xx (Mehmet Ekici dk. 64 x) Tolga xx (Jailson dk. 90 ?), Deniz xxx, Rodrigues x (Zajc dk. 64 x), Ferdi xx (Mevlüt dk. 85 ?), Muriqi x

Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Gürkan Başkan, Ömer Faruk, Jailson, Tolgay, Allahyar

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Goller: Thiam (dk. 55), Yusuf Erdoğan (90+3) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Meriah, Tirpan, Pavelka, Gohou (Kasımpaşa)

(İHA)

21 Haz 2020 - 20:50 İHA İstanbul- Spor

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