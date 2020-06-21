Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Haz 2020 - 23:55- Magazin G: 22 Haz 2020 - 00:21

Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu!

Sercan'a Acun Ilıcalı tarafında ikinci adayın belirlenmesi için isim söylenmesi istendi. Sercan yaptığı kısa açıklamada, Evrim ile çekişme yaşayacağı bir söyleyeceği belirterek Nisa'nın adı söylerek ikinci adayı belirlemiş oldu.
mask

Survivor'da son 8 yarışmacı kaldı. Survivor 2020 4.5 aydır süren yarışmada son günlerin en ilginç anları yaşandı. Bilindiği üzere dün dokunulmazlığı kazanan Cemalcan ilk eleme adayı olarak Evrim'i potaya çıkardı.

22 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kazanan yarışmacı

Bugün oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan'a Acun Ilıcalı tarafında ikinci adayın belirlenmesi için isim söylenmesi istendi. Sercan yaptığı kısa açıklamada, Evrim ile çekişme yaşayacağı bir isim söyleyeceğini belirterek Nisa'nın adı söyledi. Böylece Survivor 2. eleme adayı Nisa oldu.  

Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor gecesinde adayların belirlenmesi ile SMS oylaması Evrim ve Nisa arasında başladı. Acun İılıcalı eleme potasında ki isimlere söz hakkı verdi. İlk söz hakkını kullanan Nisa öyle bir kelime kullandı ki, yarışmacıların tümü şaşırıp kaldı.

Nisa "Serca'a benim adımı İntikam almak için söylediğini" açıkladı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı Nisa'ya Sercen'nın neden İntikam için adını söylediğini açıklamasını istedi. Nisa'da önceki bölümlerde Sercanîn kendisine yaptığı teklifi kabul etmemesi üzerine bu gece kendisinin ismini söylediğini belirtti.

Acun ILICALI:"Neyin İntikamı"

Sercan Yaptığı açıklamada, Nisa'nın peşinde koştuğunu dair bir görüntü oluştuğunu ve kendisininde bir gururunun olduğunu belirterek bu ismi söylediğini açıkladı..

Survivor 3. eleme adayı yarın yapılacak dokunulmazlık oyunun galibi bir isim belirleyecek.

21 Haz 2020 - 23:55 Ankara- Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ünlü oyunculardan ‘Şener Şen’ uyarısı mask
Ünlü oyunculardan ‘Şener Şen’ uyarısı
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay! mask
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor! mask
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor!
Covıd-19 dişleri de vuruyor! mask
Covıd-19 dişleri de vuruyor!
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı mask
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
LGS sınav yorumları: LGS 2020 soruları nasıldı, zor muydu? İşte Nesibe Aydın Okullarından LGS yorumları mask
LGS sınav yorumları: LGS 2020 soruları nasıldı, zor muydu? İşte Nesibe Aydın Okullarından LGS yorumları
Elazığ’da 20 yaşındaki kızını öldüren cani baba da öldü! mask
Elazığ’da 20 yaşındaki kızını öldüren cani baba da öldü!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı mask
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı

GALERİ

3 ev kül oldu, 4 kişi hastanelik! Alevler ormanlık alana da sıçradı - Video Haber mask
3 ev kül oldu, 4 kişi hastanelik! Alevler ormanlık alana da sıçradı - Video Haber
Onlar babalarını hiç göremedi! Şehit çocuklarının Babalar Günü kutlaması yürekleri dağladı! mask
Onlar babalarını hiç göremedi! Şehit çocuklarının Babalar Günü kutlaması yürekleri dağladı!
Unutulmayacak Evlilik Teklifi: 3 yaralı, 7 gözaltı - Video Haber mask
Unutulmayacak Evlilik Teklifi: 3 yaralı, 7 gözaltı - Video Haber
Korkutan kaza! Küçük çocuk şoka girdi - Video Haber mask
Korkutan kaza! Küçük çocuk şoka girdi - Video Haber
Evden gelen kokular onu ele verdi! Görenler şaşkına döndü! - Video Haber mask
Evden gelen kokular onu ele verdi! Görenler şaşkına döndü! - Video Haber
Can Dündar’ın eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Video Haber mask
Can Dündar’ın eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL