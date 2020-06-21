Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu!

Survivor'da son 8 yarışmacı kaldı. Survivor 2020 4.5 aydır süren yarışmada son günlerin en ilginç anları yaşandı. Bilindiği üzere dün dokunulmazlığı kazanan Cemalcan ilk eleme adayı olarak Evrim'i potaya çıkardı.

22 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kazanan yarışmacı

Bugün oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan'a Acun Ilıcalı tarafında ikinci adayın belirlenmesi için isim söylenmesi istendi. Sercan yaptığı kısa açıklamada, Evrim ile çekişme yaşayacağı bir isim söyleyeceğini belirterek Nisa'nın adı söyledi. Böylece Survivor 2. eleme adayı Nisa oldu.

Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor gecesinde adayların belirlenmesi ile SMS oylaması Evrim ve Nisa arasında başladı. Acun İılıcalı eleme potasında ki isimlere söz hakkı verdi. İlk söz hakkını kullanan Nisa öyle bir kelime kullandı ki, yarışmacıların tümü şaşırıp kaldı.

Nisa "Serca'a benim adımı İntikam almak için söylediğini" açıkladı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı Nisa'ya Sercen'nın neden İntikam için adını söylediğini açıklamasını istedi. Nisa'da önceki bölümlerde Sercanîn kendisine yaptığı teklifi kabul etmemesi üzerine bu gece kendisinin ismini söylediğini belirtti.

Acun ILICALI:"Neyin İntikamı"

Sercan Yaptığı açıklamada, Nisa'nın peşinde koştuğunu dair bir görüntü oluştuğunu ve kendisininde bir gururunun olduğunu belirterek bu ismi söylediğini açıkladı..

Survivor 3. eleme adayı yarın yapılacak dokunulmazlık oyunun galibi bir isim belirleyecek.