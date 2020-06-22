AFAD’ın sosyal medya hesabından Bursa’da yaşanan sel sonrası vatandaşları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. AFAD’dan yapılan açıklamada, “Bursa ilimizde yaşanan sel sonrası kayıp durumda bulunan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
22 Haz 2020 - 02:32- Asayiş
AFAD: “Bursa’da yaşanan sel sonrası arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor”
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Bursa’da yaşanan sel sonrası arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.