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22 Haz 2020 - 02:35- Spor

"Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, istemenin, beklemenin, emek vermenin ve çalışmanın yeterli olmadığı gördüğünü söyleyerek, "İki haftadır böyle düşünmemi sağlayacak şeyler görüyorum. Futbolun dengesi var. Ayarı bozup, müdahale ettiğinizde sahanın ve oyunun adaletini yitiriyorsunuz. Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum" dedi.
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Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile son dakika yediği golle 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Önce sahayı neden terk ettiğimi söyleyeyim. Son saniyelerde böyle bir kararı protesto etmek şeklim, eğer kulübede kalsaydım ceza yemek ile son bulabilirdi. Onun içim soyunma odasına gittim. Hakem hata yapar da hep bize olunca, olmadı, yakışmadı. Bazen hakemler aranır. Olmadık komik bir şey verir. Öyle bir karar olunca. Bari ceza almayım dedim. Çünkü herkes bana ceza vermek için yarıştadır. Başkalarına 1 verirlerse, bana 4 verirler. Öyle bir imkan vermek istemedim" diye konuştu.

"VİRÜSÜ BEDENLERDE DEĞİL, ZİHİNLERDE VE NİYETLERDE ARAYACAK BİR BULUŞ BEKLİYORUM"

Bugün buraya huzurla, rahat bir şekilde 3 puan almak için geldiklerini söyleyen Terim, "Bunun için hazırlandık. İstemenin, beklemenin, emek vermenin ve çalışmanın yeterli olmadığı görüyorum maalesef. İki haftadır böyle düşünmemi sağlayacak şeyler görüyorum. Futbolun dengesi var. Ayarı bozup, müdahale ettiğinizde sahanın ve oyunun adaletini yitiriyorsunuz. Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum. Artık bizlerin, oyuncuların harcanan emekleri için camia olarak kınamanın ötesine geçerek beklentimizi ve eylemlerimizi ona göre yapmalıyız. Artık sadece kınama yeterli olmuyor. Geçen hafta zaten facia Kötü oynadığımız söylüyoruz. Bugün sahada son ayların en iyi futbollarından biri oynadık. Goller, pozisyonlar, çabuk hücum... En iyi futbolu oynadık ama maalesef sonunda yine 2 puan kaybettik. Sivas’tan başlayan 2 puan kaybımız burada devam etti. İstemediğimiz sonuçla karşı karşıya kaldık" şeklinde konuştu.

"ARTIK BAZI ŞEYLERE DE DUR DEMENİN ZAMANIDIR"

Problemlerinin sakat ve cezalı futbolcular olmadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Herkesin gördüğü gibi başka şeyler... Her maçımızı git gide daha kötü şekilde bitiyor. Denge ile oynadıkları için. Daha enteresan kararlar ile karşılaşıyoruz. Galatasaray’ın elinde hangi oyuncuları varsa her yerde oynayacak. Kazanırken de kaybederken de mağrur ve gururlu olmalı. Artık bazı şeylere de dur demenin zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"LEMİNA KENDİSİ KAPTAN OLARAK ÇIKMAK İSTEDİ"

Mario Lemina’nın kaptan olarak sahaya çıkmasıyla ilgili olarak ise Fatih Terim, "Kaptanımızın Ahmet’ti. Lemina, yardımcı hocalarla konuşarak ‘Ben kaptan çıkmak istiyorum’ diye telifte bulunmuş. Ahmet’ten izin almasını söyledim. Ahmet’i de kırmamak adına. Ahmet’te kabul edince Lemina’nın kaptan çıkmasında hiçbir sakınca yok. İsteği de kırmak istemedim" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Radamel Falcao’nun durumunun sorulması üzerine Terim, "Alt baldırında sıkıntı olmuş. Yarın bakacağız. Ondan sonra bir karar vereceğiz" dedi.

(Oğuzhan Ort /İHA)

22 Haz 2020 - 02:35 İHA İstanbul- Spor

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