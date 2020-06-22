22 Haz 2020 - 10:10- Ekonomi

Tüketici güveni haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, haziran ayında 62,6 oldu.