Tüketici güveni haziranda arttı

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,9 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi mayıs ayında 79,2 iken, haziran ayında %0,8 oranında artarak 79,9 oldu.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 85,5 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi mayıs ayında 81,8 iken, haziran ayında %4,5 oranında artarak 85,5 oldu.
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 62,1 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi mayıs ayında 55,3 iken, haziran ayında %12,2 oranında artarak 62,1 oldu.
TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 23,1 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi mayıs ayında 21,7 iken, haziran ayında %6,5 oranında artarak 23,1 oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.