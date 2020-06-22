Keçiören Belediyesi Yıldız Sporcularını Tanıtıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, her hafta Perşembe günü saat 15.00’de belediyeye ait kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya başlayan “Keçiören’deki Yıldız Sporcuların Başarı Hikâyeleri” isimli program ile ilçedeki şampiyon sporcuların başarıya giden yolda verdikleri mücadeleleri masaya yatırdıklarını belirtti.

Keçiören Belediyesi, ilçede ikamet eden yıldız sporcuların başarı öykülerini gündeme getirerek gençleri spora teşvik etmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda belediyeye ait kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan “Keçiören’deki Yıldız Sporcuların Başarı Hikâyeleri” isimli program ile şampiyon sporcular gün yüzüne çıkarılıyor.

ÇEŞİTLİ BRANŞLARDAN SPORCULAR KONUK EDİLDİ

İkinci bölümü yayınlanan programa ilk hafta, 2018 yılında 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda 76 kiloda mindere çıkan ve dünya ikincisi olan Ayşegül Özbege ile eski milli güreşçi Ahmet Özbege konuk olarak alındı. İkinci hafta yayınlanan programda ise Ankara 1910 Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Başkanı Bahar Tekkalan, kulüp yöneticisi Tuana Açıksöz ve kulüp sporcusu Elif Yıldırım konuk edildi. Bu programda hem sporun önemi hem de kadınların son dönemde futbola duyduğu ilgiye değinildi.

BAŞKAN ALTINOK: GENÇLERİMİZE ESİN KAYNAĞI OLACAK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan programla, ilçede yaşayan yıldız sporcuların tanıtıldığını, böylelikle de onların başarı hikâyelerinin diğer gençlere esin kaynağı olacağını belirterek, “İlçemizde sporun çeşitli branşlarıyla ilgilenen genç sporcularımız çalışarak, terleyerek, azimle nice şampiyonluklar elde ettiler. Biz de bu başarı sürecini gündeme getirerek sporun önemine dikkat çekiyoruz. İlçemizde spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KEÇİÖREN’E SPOR YATIRIMI

Bu arada Başkan Altınok, bu yıl Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Keçiören Belediyesi arasında ilçeye yönelik tesis yatırımları için çeşitli protokollerin imzalandığını, bu sayede ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya ev sahipliği yapma imkânlarının olacağını da kaydetti.