Ankara Büyükşehir 23 günde tamamladı: Yenikent-Ayaş yolu trafiğe açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir an önce bitirilmesi için talimat verdiği Yenikent-Ayaş yol genişletme çalışmaları 23 günde tamamlandı. Bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan ve emniyet şeridi ile birlikte gidiş-dönüş 5 şeritten oluşan yaklaşık 6 bin metrelik yol trafiğe açıldı. Yeni yolun trafiğe açıldığını ilk duyuran isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın meclis gündemine taşınan ve bir an önce bitirilmesi için talimat verdiği Yenikent-Ayaş yol genişletme çalışmaları yoğun bir mesainin ardından tamamlandı.

Yıllardır çözülemeyen, vatandaşların özellikle sabah ve akşam pik saatlerde dakikalarca trafikte beklediği güzergahların başında yer alan ana yolda 29 Mayıs’ta başlayan malzemeli bakım çalışması 20 Haziran’da tamamlanarak, gidiş-dönüş olmak üzere trafiğe açıldı.

FEN İŞLERİ EKİPLERİ 7/24 SAHADA ÇALIŞTI

Ekim ayında çalışmaların hızlandırıldığı, malzemeli bakım çalışmalarının ise başladığı 29 Mayıs’tan 20 Haziran’a kadar 23 günlük sürede tamamlanan yolda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 7/24 çalışma gerçekleştirdi.

Trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşların şikayeti üzerine yol genişletme çalışmalarını başlattıklarını, yeni yol düzenlemesi ile sürücülerin daha konforlu ve güvenli seyahat edebileceklerini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışmaların tamamlandığını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:

“6 km’lik Yenikent-Ayaş Bulvarı genişletme çalışmalarını 5 şerit olarak 23 günde tamamlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayaş Yolu’nda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün çalışması sürmektedir. Askeriye bölgesi için de 2. Etap çalışmalarımıza yakında başlayacağız.”

EMNİYET ŞERİDİ İLE BİRLİKTE 5 ŞERİTLİ YOL

Sincan OSB Kavşağı ile Hasan Şahan Kışlası arasında yer alan yolun bir an önce bitirilmesi için iş makinası ve personel sayısı artırılırken, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, malzemeli bakım çalışmalarının ardından 2 Haziran’da başladığı asfalt serim işlemini de 18 günde tamamlayarak gidiş-dönüş yaklaşık 6 bin metrelik yolu trafiğe açtı.

Emniyet şeridi ile birlikte gidiş-dönüş 5 şeritten oluşan güzergahta toplam 98 bin ton asfalt serim işlemi yapıldı.

BÖLGE TRAFİĞİ NEFES ALACAK

Büyükşehir Belediyesi birçok noktada eş zamanlı gerek bölgesel gerekse birbirine bağlanan bulvar ve caddelerle kent trafiğini daha güvenli hale dönüştürmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Uzun süredir kronikleşen Yenikent-Ayaş yolu trafik yoğunluğuna yol genişletme çalışmasıyla neşter vuran Büyükşehir Belediyesi, yenilenen asfalt çalışmalarıyla sürüş güvenliğini de sağladı.

Yaklaşık 6 bin metrelik güzergah üzerinde Ayaş istikametinde 1 adet U dönüşü ve toplam 4 kavşak bulunurken, Ayaş-Beypazarı istikameti kadar Ankara istikametindeki yol genişletme çalışmaları sayesinde bölge trafiği bundan olumlu etkilenecek.