Gölbaşı Belediyesi kahramanların, kahraman babalarını unutmadı

Gölbaşı Belediyesi Babalar Günü kapsamında vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna gözünü kırpmadan şehit olan vatan evlatlarının babalarını unutmadı.
Gölbaşı Belediye ekipleri, Gölbaşı’nda ikamet eden şehit babalarını ziyaret ederek günlerini hediyeler ile kutladı. Şehit babalarına yazdığı notla Babalar Günü’nün önemine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Şehit babası demek vatan babası demektir. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için sizlere sonsuz minnettarlığımızı sunuyoruz. Biz her zaman yanınızdayız. Babalar Günü’nüz kutlu olsun...”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.