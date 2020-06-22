Sincan Zabıtası'ndan örnek davranış! Ekipler vatandaşlara da çağrı yaptı

Koronavirüs salgını ve normalleşme döneminde yaptığı hizmetlerle gönülleri fetheden Sincan Belediyesi ekipleri kan bağışında bulundu. Zabıta ekipleri Lale Meydanı’nda kan verdi, vatandaşlara da çağrı yaptı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte kan bağışı yapanların sayısında ciddi düşüş yaşandı. Bunun üzerine Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık açıklama yaparak vatandaşlara kan bağışında bulunma çağrısı yapmıştı.
Sincan Belediyesi yapılan çağrıya duyarsız kalmadı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri Lale Meydanı’nda bulunan Kızılay'a ait kan bağışı toplama aracına giderek bağışta bulundu. Önce gerekli evraklı dolduran ekipler, ardından sırayla kan verdi. Ekipler maske takmayı da ihmal etmedi.
“Kan Bağışı Yapalım”
Düzenli aralıklarla kan vermeye devam edeceklerinin altını çizen ekipler, vatandaşlara da çağrı yaptı. Ekipler, “Kan bağışı aynı zamanda sosyal bir sorumluluktur. Bir gün bizim veya sevdiklerimizin kana ihtiyacı olabilir.” sözleriyle herkesi kan vermeye çağırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.