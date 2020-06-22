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22 Haz 2020 - 13:20- Ekonomi G: 22 Haz 2020 - 13:23

Serbest piyasada altın fiyatları - 20 Haziran 2020

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,50 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 385,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,50 liradan, 2 bin 539 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 560 liradan, 351 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 355 liradan, 2 bin 481 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 501 liradan, bin 241 liradan alınan Yarım Ziynet bin 251 liradan ve 620 liradan alınan Çeyrek Ziynet 625 liradan satılıyor.

22 Haz 2020 - 13:20 İHA İstanbul- Ekonomi

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