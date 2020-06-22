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22 Haz 2020 - 13:42- Asayiş G: 22 Haz 2020 - 13:56

TUSAŞ: "Test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız kaza geçirmiştir"

TUSAŞ: "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir."
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TUSAŞ: "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir."
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22 Haz 2020 - 13:42 İHA Ankara- Asayiş

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