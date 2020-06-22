Beypazarı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkiinde bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağı düştü. Uçakta bulunan iki pilot paraşütle atladı. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden, "Havacılıkta kazalar hep olur. Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası, modeli yoktur. Yılmadan çalışmaya, denemeye devam. Ülkemizin havacılığını geliştirmek için çalışan pilot ve teknik personelimizin ayağına taş değmesin. Semalarımızda Hür ve Özgür..." paylaşımını yaptı.

Öte yandan, pilotların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Beypazarı yakınlarında paraşütle inen pilotlar için hemen iki ambulans helikopterin bölgeye sevk edildiği ve pilotların ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.x"Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası, modeli yoktur"