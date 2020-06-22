Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,39’luk yükselişle tamamladı. Endeks, 680,06 puanlık artışla 115 bin 190,05 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,74, holding endeksi de 1,22 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, 115 bin 190,05 puanla 21 Şubat’tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi