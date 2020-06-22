Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,39’luk yükselişle tamamladı. Endeks, 680,06 puanlık artışla 115 bin 190,05 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,74, holding endeksi de 1,22 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, 115 bin 190,05 puanla 21 Şubat’tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.