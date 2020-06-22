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22 Haz 2020 - 19:51- Spor

Eczacıbaşı VitrA, Simge Aköz ile sözleşme yeniledi

İEczacıbaşı VitrA, başarılı libero Simge Aköz’ün sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
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Eczacıbaşı VitrA, sezon sonu kontratı bitecek olan başarılı oyuncusu Simge Aköz ile sözleşme yeniledi. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 3 yıl uzatılarak, 2023’e kadar sürecek olan yeni sözleşme imzalandı. Eczacıbaşı VitrA’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Takımımızın kaptanı ve Milli Takımın başarılı liberosu Simge’yle 2022-2023 sezonu sonuna kadar birlikte çalışacağız. Bu süreçte birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verildi. Kulübün yayınladığı videoda hislerini paylaşan Simge Aköz ise "Bu formayı giymeye devam edeceğim için çok mutlu ve gururluyum" dedi.

(İHa)

22 Haz 2020 - 19:51 İHA İstanbul- Spor

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