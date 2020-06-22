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22 Haz 2020 - 20:40- Sağlık G: 22 Haz 2020 - 20:43

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 974 olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 974’e yükseldi. Bugün toplam 41 bin 413 test yapılırken, bin 212 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 188 bin 897 oldu. Bugünkü bin 293 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 161 bin 533’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 345, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 846 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “ İzmir’de 28, Kocaeli’de 20, Sakarya’da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız” dedi.

22 Haz 2020 - 20:40 İHA Ankara- Sağlık

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