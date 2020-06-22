Korona virüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulunun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda YKS’ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı’na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.
22 Haz 2020 - 21:55- Sağlık
Bakan Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti
Toplum Bilimleri Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda YKS’ye girecek öğrencilerin psikolojisi ve alınabilecek ek tedbirler ele alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.