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23 Haz 2020 - 09:30- Ekonomi G: 23 Haz 2020 - 10:06

Serbest piyasada döviz fiyatları - 23 Haziran 2020

Dolar 6,8490 liradan, euro ise 7,7120 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan, 7,71 liradan alınan euro ise 7,7120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8430 liradan, euro ise 7,6960 liradan satılmıştı.

23 Haz 2020 - 09:30 İHA İstanbul- Ekonomi

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