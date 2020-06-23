Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Haz 2020 - 10:09- Asayiş G: 23 Haz 2020 - 10:11

Kene can almaya devam ediyor... Ölüm sayısı 9'a yükseldi!

Sivas’ta 18 yaşındaki çoban KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, ölüm sayısı 9’a yükseldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan B.A. ismindeki 18 yaşındaki genç, vücuduna yapışan keneyi çıkarmasının üzerine bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. 15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Mardin’in Mazıdağı ilçesine götürüldü.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Adrenalin dolu o anlar! Ekipler sel sularına kapılan Derya’yı bulmak için seferber oldu! mask
Adrenalin dolu o anlar! Ekipler sel sularına kapılan Derya’yı bulmak için seferber oldu!
Uyuşturucu cinayeti: "Bana zorla sattırıyordu, kendi silahıyla başına iki el ateş ettim" mask
Uyuşturucu cinayeti: "Bana zorla sattırıyordu, kendi silahıyla başına iki el ateş ettim"
22 bıçak darbesiyle öldürülmüştü! Travesti cinayetinin sanığına müebbet hapis cezası! mask
22 bıçak darbesiyle öldürülmüştü! Travesti cinayetinin sanığına müebbet hapis cezası!
Rahat tavırları hayrete düşürdü! Sürücülerin canını tehlikeye atan genç... mask
Rahat tavırları hayrete düşürdü! Sürücülerin canını tehlikeye atan genç...
3 bina boşaltıldı! Boşaltılan binaların odalarında... - Video Haber mask
3 bina boşaltıldı! Boşaltılan binaların odalarında... - Video Haber
Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor mask
Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor
Korku dolu anlar! 2 avukata pompalı saldırı! - Video Haber mask
Korku dolu anlar! 2 avukata pompalı saldırı! - Video Haber
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama mask
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama
Bir babanın feryadı: "Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı ancak..." mask
Bir babanın feryadı: "Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı ancak..."
"Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası, modeli yoktur" mask
"Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası, modeli yoktur"

23 Haz 2020 - 10:09 İHA Sivas- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
HÜRKUŞ’un düştüğü alan havadan görüntülendi mask
HÜRKUŞ’un düştüğü alan havadan görüntülendi
Ankara’da "eğitim uçağı düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi mask
Ankara’da "eğitim uçağı düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan tedbir kararı kaldırıldı mask
28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan tedbir kararı kaldırıldı
Mısır’da ordunun darbe yapacağını Türk Büyükelçilik’te görevli bir kavas bildirdi mask
Mısır’da ordunun darbe yapacağını Türk Büyükelçilik’te görevli bir kavas bildirdi
Ankara Emniyeti’nden Sayaç Operasyonu mask
Ankara Emniyeti’nden Sayaç Operasyonu
AFAD: “Bursa’da yaşanan sel sonrası arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor” mask
AFAD: “Bursa’da yaşanan sel sonrası arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS sınav yorumları: LGS 2020 soruları nasıldı, zor muydu? İşte Nesibe Aydın Okullarından LGS yorumları mask
LGS sınav yorumları: LGS 2020 soruları nasıldı, zor muydu? İşte Nesibe Aydın Okullarından LGS yorumları
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı mask
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı mask
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama mask
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama
Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu! mask
Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu!
2020 LGS soruları nasıldı, zor muydu? İşte GEN Gelecek Nesiller Kolejinden LGS yorumları mask
2020 LGS soruları nasıldı, zor muydu? İşte GEN Gelecek Nesiller Kolejinden LGS yorumları

GALERİ

Adrenalin dolu o anlar! Ekipler sel sularına kapılan Derya’yı bulmak için seferber oldu! mask
Adrenalin dolu o anlar! Ekipler sel sularına kapılan Derya’yı bulmak için seferber oldu!
Rahat tavırları hayrete düşürdü! Sürücülerin canını tehlikeye atan genç... mask
Rahat tavırları hayrete düşürdü! Sürücülerin canını tehlikeye atan genç...
Bu kez Riva' da görüldü! Dans edercesine yüzen yunus renkli görüntüler oluşturdu mask
Bu kez Riva' da görüldü! Dans edercesine yüzen yunus renkli görüntüler oluşturdu
3 bina boşaltıldı! Boşaltılan binaların odalarında... - Video Haber mask
3 bina boşaltıldı! Boşaltılan binaların odalarında... - Video Haber
Korku dolu anlar! 2 avukata pompalı saldırı! - Video Haber mask
Korku dolu anlar! 2 avukata pompalı saldırı! - Video Haber
İstanbul'da korkutan yangın! Dumandan etkilen itfaiye eri... mask
İstanbul'da korkutan yangın! Dumandan etkilen itfaiye eri...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL