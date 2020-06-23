Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan B.A. ismindeki 18 yaşındaki genç, vücuduna yapışan keneyi çıkarmasının üzerine bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. 15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Mardin’in Mazıdağı ilçesine götürüldü.
23 Haz 2020 - 10:09- Asayiş Güncelleme: 23 Haz 2020 - 10:11
Kene can almaya devam ediyor... Ölüm sayısı 9'a yükseldi!
Sivas’ta 18 yaşındaki çoban KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, ölüm sayısı 9’a yükseldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.