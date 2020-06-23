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23 Haz 2020 - 13:20- Ekonomi G: 23 Haz 2020 - 13:29

Bakan Albayrak: "Bankacılık sektörü kabuk değiştirmeli"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankacılık sektörünün eski alışkanlıklarından kurtulması gerektiğini belirterek, "Bankacılık sektörünün kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz" dedi.
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Bakan Albayrak, düşük faiz oranıyla devreye alınan konut kredisine ilişkin son rakamları da paylaştı. Albayrak, "Düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 113 bin başvuruyu geçti ve şuana kadar 101 binin üzerindeki vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar liralık tahsis yapıldı" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 63. Genel Kurulu’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, sözlerine Bursa’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet yakınlarına baş sağlığı dileyerek başladı. Albayrak, “Devletimiz tüm imkanlarıyla bu yaraları da saracak” dedi.

"TÜM PAYDAŞLARIMIZLA VE TÜM KURUMLARIMIZLA YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Albayrak, Türkiye’nin tüm dünyayı saran kovid-19 sürecinde normalleşme dönemine ekonomik açıdan en hazır, en az etkilenmiş şekilde giren ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Gerek ekonomimizde gerek piyasalarda kovid-19 sonrası toparlanma sürecini en hızlı ve sağlıklı şekilde tamamlamak için tüm paydaşlarımızla ve tüm kurumlarımızla yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kovid-19 öncesi göstergelerin özellikle büyümenin yılın ilk çeyreğinde mevcut son dönemde açıklanan yüzde 4,5 seviyesinin de üzerinde gerçekleşeceğini ve takip eden dönemlerde de bu eğiliminin güçlü bir şekilde devam edeceğine işaret etmekteydi. Koronavirüs kaynaklı olarak yılın ikinci çeyreğinde olumsuz ekonomik görünüme rağmen haziran ayına ilişkin öncü rakamlar ekonomide toparlanmaya ekonomik güvende iyileşmeye yönelik pozitif işaretler vermeye başladı. Bu gelişmede ekonomik altyapımızın ve sağlık sistemimizin güçlü olması salgının etkilerini önlemeye yönelik güçlü tedbirlerin alınması, özellikle Türkiye’de genel anlamda bir karantina uygulanmaması, firmaların tam kapasitede olmasa bile üretim ve ihracatlarına devam etmiş olması mayıs ayından itibaren normalleşme adımlarının atılmış olması etkili olmuştur." diye konuştu.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİNDE SON RAKAMLAR

Bakan Albayrak, düşük faizli konut kredisinde son rakamları da paylaştı. Albayrak, "Normalleşme sürecinde devreye aldığımız düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 113 bin başvuruyu geçti ve şuana kadar 101 binin üzerindeki vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar liralık tahsis yapıldı. Bugüne kadar firmalar, hanehalkı bu anlamda desteklemeye devam ettiğimiz tüm paydaşlarla istihdamı korumayı ve üretimimizi güçlendirmeye yönelik açıkladığımız ekonomik istikrar kalkanı paketinin tutarı ötelenen kredi ve faizler hariç 280 milyar lirayı geçti." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğinin altını çizen Bakan Albayrak, "Bu süreçte iki temel hedefimiz var. Birincisi; finansal istikrar ve güvenliğimizi güçlendirmek. İkincisi; yüksek katma değerli üretim yoluyla ihracatı ve istihdam yoluyla bu manada artış sağlayarak cari dengeyi güçlendirerek sağlam makroekonomik temeller üzerine ekonomiyi inşa etmek. İşte bu iki temel; ana felsefemiz." diye konuştu.

"MİLLİ BİR ŞUURLAR HAREKET ETMENİZİ BEKLİYORUZ"

Bu değişim sürecinde bankacılık sektörünün eski alışkanlıklarından kurtulması gerektiğinin altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı, "Bankacılık sektörünün kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz. Bankacılık sektörü çok stratejik bir sektördür. Bu manada sizler ülkemizin kaynaklarını toplamak ve bu kaynakları ekonomiye aktarmak gibi çok stratejik bir fonksiyon ifa ediyorsunuz. Bu fonksiyonu yerine getirirken aldığınız kararlar sosyal ve toplumsal refahı etkiliyor. Bunun bilincinde olarak milli bir şuurlar hareket etmenizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, "Topladığınız tüm kaynakları ithalat, lüks tüketiminin finansmanına ya da reel anlamda bir değer oluşturmayan farklı bankacılık, hazinecilik ve benzeri faaliyetlerden ziyade, daha çok yerli üretim ve ihracatın finansmanına, istihdam oluşturucu alanlara yönlendirmemiz lazım” dedi.

"Kısa vadeli karlılık hırsıyla, ülke kaynaklarını farklı manada kullanayım motivasyonuyla hareket etmememiz lazım" diyen Bakan Albayrak, "Kaynaklarımızı en verimli nerede kullanacaksa o alanlara yönlendirelim. Ülkemiz kalkınmasını tamamlayıp zenginleştikçe en önde faydalanacak sektör, bankacılık sektörüdür." dedi.

"DEVLETİMİZ ŞUAN İTİBARİYLE GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE PİYASA GÖZETİM KABİLİYETİNE ULAŞTI"

Yerli üreticiler ile tüketici finansmanı anlaşmalarının yapılması gerekliliğe değinen Bakan Albayrak, "Verdiğimiz kredilerin amacına uygun kullanıldığından emin olmak için gerekli mekanizmayı kurmamız lazım." diye konuştu.

Devletimiz şuan itibariyle görülmemiş seviyede piyasa gözetim kabiliyetine ulaştı. İlgili kurumların ülkenin finansal ve ekonomik istikrarını tehdit edecek her girişime karı teyakkuzdadır. Gereken her önlemi de alabilecek seviyedir. Türkiye artık güçlü bir altyapıya kavuştu. Düzenlemelere samimiyetle uyum sağlamalıyız. Düzenlemelerin ruhuna uygun hareket etmeliyiz. Duyuyoruz ki teminat değerleme şirketlerini baskı altına alınıyor bunu almamak lazım, onların bağımsızlıklarına zarar verecek davranışlardan kaçınmalıyız. Yeniden yapılandırmaları hızlandırmamız lazım. Müşterilerimizi ödeme gücüne uygun yapılandırmalar yapmalıyız” şeklinde konuştu.

23 Haz 2020 - 13:20 İHA İstanbul- Ekonomi

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