Jandarma'dan Demirel'e destek teşekkürü

Koronavirüs pandemi sürecinden önce diploma törenini Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştiren Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.
ŞAPKA HEDİYE ETTİ
Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eğitim Merkez Komutanı Jandarma İstihkam Kıdemli Albay Hamdi Gülpınar Başkan Demirel'i ziyaret ederek, programa sağladığı katkı ve destek için teşekkür ederek, plaket ve birliğin armasını taşıyan şapka hediye etti.
MEZUN OLUP GÖREVE BAŞLADILAR
Albay Gülpınar, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, personel ile mezun subay ve astsubay ailelerinin katıldığı törende, kurslarını bitiren 13 subay ve 513 astsubayın diplomalarını aldığını hatırlattı.
GURUR DUYDUK
Başkan Demirel de, göreve başlayan askeri personele başarılar diledi. Törenin düzenlediği Devlet Bahçeli Tesislerinin 60 bin metre kare üzerinde kurulduğunu içerisinde 10 ayrı tesisin yer alığını vurgulayan Demirel, "Yalnız Ankara'nın değil; Türkiye'nin en büyük belediye hizmet yerleşkesi olan tesisimizde Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eğitim Merkez Komutanlığı'mızın mezuniyet törenini yapmak bizlere gurur verdi. Göreve başlayan tüm personeli tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.