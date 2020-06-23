Jandarma'dan Demirel'e destek teşekkürü

Koronavirüs pandemi sürecinden önce diploma törenini Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştiren Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

ŞAPKA HEDİYE ETTİ

Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eğitim Merkez Komutanı Jandarma İstihkam Kıdemli Albay Hamdi Gülpınar Başkan Demirel'i ziyaret ederek, programa sağladığı katkı ve destek için teşekkür ederek, plaket ve birliğin armasını taşıyan şapka hediye etti.

MEZUN OLUP GÖREVE BAŞLADILAR

Albay Gülpınar, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, personel ile mezun subay ve astsubay ailelerinin katıldığı törende, kurslarını bitiren 13 subay ve 513 astsubayın diplomalarını aldığını hatırlattı.

GURUR DUYDUK

Başkan Demirel de, göreve başlayan askeri personele başarılar diledi. Törenin düzenlediği Devlet Bahçeli Tesislerinin 60 bin metre kare üzerinde kurulduğunu içerisinde 10 ayrı tesisin yer alığını vurgulayan Demirel, "Yalnız Ankara'nın değil; Türkiye'nin en büyük belediye hizmet yerleşkesi olan tesisimizde Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eğitim Merkez Komutanlığı'mızın mezuniyet törenini yapmak bizlere gurur verdi. Göreve başlayan tüm personeli tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.