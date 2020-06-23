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23 Haz 2020 - 15:05- Belediyeler G: 23 Haz 2020 - 15:07

Büyükşehir'den Etimesgut'ta ki Yangınla İlgili Açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İtfaiyesi’nin yangına geç müdahalede bulunduğuna dair iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

'' Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Sayın Fatih Ünal, bir kısım malum medya ve sosyal medya trolleri, Etimesgut Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde çıkan bir yangına Ankara İtfaiyesi’nin geç müdahalede bulunduğunu iddia ederek Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı suçlayıcı ifadelerde bulunmuşlardır.

Ankara İtfaiyesi yıllarca ihmal edilmiş, yapılan alımlarda personelin büyük çoğunluğu başka birimlere ya da diğer devlet kurumlarına geçiş yaptırılmak maksadıyla işe alınmıştır. Bununla birlikte Ankara’da beton yapılar, dinozor heykelleri, demir yığınları yükselirken, itfaiye gibi kritik ve insan hayatını ilgilendiren bir birimin ekipmanları eksik bırakılmış, bazı araçlar Sayın Murat Karayalçın döneminden beri tedarik edilmemiştir. Başkanımız Mansur Yavaş döneminde ise Belediyemiz, gerek ekipman ve araçların temini gerekse personel alımı için planlamaları yaparak bunları ilan etmiştir.

Bu sürece rağmen, kahraman Ankara İtfaiyesi erleri gerek Ankara’da gerekse ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarıyla takdir toplayan bir topluluktur. Sayın Fatih Ünal’ın bizzat kendisi de, Elazığ depreminin ardından Ankara İtfaiyesi’nin başarılı çalışmaları nedeniyle ziyarette bulunmuştur.  Ankara İtfaiyesi personelimizin tamamı eski dönemlerden beri hizmet vermektedir. İlgili zihniyete, bu tip mesnetsiz iddiaların bumerang gibi kendilerine döneceğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Söz konusu yangına 9 araç 20 personel ile müdahale edilmiştir. Olay yerine Etimesgut İstasyonu’ndan çıkan ekip 5 dakikada, Batıkent İstasyonu’ndan çıkan ekip 13 dakikada, Çayyolu İstasyonu’ndan çıkan ekip ise 17 dakikada intikal etmiştir. Tüm kayıtlar Ankara Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi’nde mevcuttur. Yargıya yansıyan bir durum halinde bu kayıtlar resmi müracaatla istenilebilir.

Hal böyle iken, eski zihniyetin kırıntıları olarak gördüğümüz bu tür açıklamaları yapanlara artık yapıcı muhalefet etmelerini, yangın üzerinden dahi siyasi çıkarım yapmaya çalışacak kadar işi ileri boyuta taşımamalarını ve çamur siyasetinden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Zira çamur, bugüne kadar sıkça örneklerine rastladığımız gibi atanın eline bulaşmaktadır.''
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23 Haz 2020 - 15:05 Ankara- Belediyeler

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