AFAD hortum sırasında yapılacaklar konusunda uyardı

AFAD’ın yaptığı uyarıda şu ifadeler yer aldı:
"Hortuma yakalanırsanız, iç alandaysanız sığınağa yada penceresiz odalara sığınarak başınızı ve boynunuzu kollarınızla koruyun. Vücudunuzu battaniye yada kalın örtülerle koruyun. Pencere bulunan bir odaya sığındıysanız pencereleri kapalı tutun. Yüksek katlı binadaysanız alt katlara geçin. Dışarıdaysanız sığınacak güvenli bir yer arayın. Uçuşabilecek parçalara karşı başınızı koruyun. Köprü ve üst geçitlerden uzak durun."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.