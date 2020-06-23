23 Haz 2020 - 16:48- Asayiş

Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı!

MSB:"Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı."