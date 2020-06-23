Bakan Soylu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeler yer alan paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak’ta büyüdük biz. Kadın, namus, insan kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize. Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz. Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız. Arkadaşlık, Saygı’ya ’ayıp etmişsin özür dile’ demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız. Özür dilerim" ifadeleri yer aldı.
23 Haz 2020 - 17:18- Asayiş
Bakan Soylu twitter üzerinden Kılıçdaroğlu’na yüklendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, "Sayın Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak’ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.