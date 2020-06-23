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23 Haz 2020 - 20:06- Sağlık

Türkiye’de korona virüsten 27 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı , son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 1 olduğunu açıkladı. Bugün 42 bin 982 test yapılırken, bin 268 yeni vaka tanısı konuldu, bin 315 kişi ise iyileşti.
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(İHA)

23 Haz 2020 - 20:06 İHA Ankara- Sağlık

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